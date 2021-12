Da Co.n.al.pa. nuovi alberi per le scuole di Francavilla al Mare

Il Co.n.al.pa. Pescara-Chieti ha donato sette piante autoctone della foresta mediterranea organizzando lezioni di educazione ambientale

FRANCAVILLA AL MARE – Sono continuate le attività di educazione ambientale presso le principali scuole di Francavilla al Mare, nell’ambito della Festa dell’Albero 2021. Dopo l’evento del 25 novembre, che ha visto la messa a dimora di tre alberi presso le scuole Primarie D’Annunzio e Alento, il Co.n.al.pa. ha organizzato due nuove giornate il 30 novembre e il 2 dicembre in altri plessi scolastici. Sono stati donati sette nuovi alberi, lecci e allori, tra le principali piante autoctone della foresta sempreverde mediterranea.

Le scuole coinvolte sono: Scuola dell’infanzia Alento e Scuola dell’infanzia Fontechiaro dell’Istituto Comprensivo “Filippo Masci”; poi Scuola dell’Infanzia Michetti, Scuola dell’infanzia Foro e Scuola dell’infanzia Piane dell’Istituto Comprensivo “F.P.Michetti”.

L’organizzazione è stata seguita dallo staff della delegazione pescarese, con in prima linea la presidente locale Annalisa Petrucciani e il consigliere della delegazione Carlo Passamonti. Immancabile l’intervento specialistico dell’esperto di giardini Alberto Colazilli, presidente del Co.n.al.pa. nazionale, che ha coordinato la messa a dimora delle piante.

Intervenuti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale francavillese con il Consigliere siglare comunale con delega : istruzione 0-6; disabilità; pari opportunità; libera età Gabriella Corrado e l’Assessore all’istruzione Leila Di Giulio e la dirigente scolastica Daniela Bianco dell’Istituto “F.P.Michetti”.

“Abbiamo raccontato ai bambini la fantastica storia degli alberi che un tempo rappresentavano Francavilla al Mare”, spiega il presidente nazionale Alberto Colazilli, “L’alloro e il leccio sono da sempre simboli di questi paesaggi. Ancora oggi li ritroviamo tra le campagne, nelle siepi camporili e in molti giardini sopravvissuti alla cementificazione. Con i bambini vogliamo lavorare molto anche sulla conoscenza del territorio delle principali specie arboree e arbustive autoctone.”

“Siamo molto soddisfatti del successo di queste giornate”, spiega la presidente Petrucciani, ” “Uno degli obiettivi principali del Co.n.al.pa. è quello di diffondere la cultura degli alberi attraverso l’educazione ambientale. I bambini presenti hanno recepito tante informazioni sull’importanza degli alberi e sulle corrette azioni per curarli. Il progetto è stato appoggiato e apprezzato dall’Amministrazione Comunale di Francavilla che ringraziamo per il supporto e per l’attiva partecipazione. Un ringraziamento speciale al vivaio Hydroplant di Caprara di Spoltore, partner del Co.n.al.pa. in diversi progetti, per averci fornito le specie mediterranee piantate nelle scuole.”.