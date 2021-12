Da Beethoven a Ravel, concerto di pianoforte a Vasto: ecco quando

Il concerto di pianoforte con il Maestro Taraborrelli, omaggio ad Irma Perrotti, si terrà il 27 dicembre presso il Teatro Madonna dell’asilo

VASTO – Il Grido CineTeatro augura un Buon Natale con un spettacolo all’insegna della musica omaggiando Irma Perrotti per il suo operato alla cultura: Da Beethoven a Ravel. Concerto di pianoforte con il Maestro Michele Taraborrelli. Nominato Cultore della Materia e come miglior voto di laurea dell’anno 2020/21 dal Conservatorio di Pescara “Luisa D’Annunzio” e dall’associazione Inner Wheel Club Pescara.

Non un semplice concerto ma un viaggio alla scoperta di alcuni dei più grandi compositori virtuosi dell’800 e 900: da Beethoven a Ravel, tra i soavi passi di Alisia Ialicicco, danzatrice, coreografa ed insegnante della Compagnia Stabile del Molise, nonché direttrice artistica di ANAM, la prima compagnia di danza che fonda le sue radici in Molise.

L’evento si terrà il 27 dicembre alle 21:00 presso il Teatro Madonna dell’asilo a Vasto (CH).

I biglietti sono acquistabili presso i punti vendita e online Ciaotickets

https://www.ciaotickets.com/biglietti/da-beethoven-ravel-concerto-di-pianoforte-con-michele-taraborrelli

Info Point e punto vendita presso la MPA, Music Player Academy, accademia di musica e teatro in C.so Mazzini 167 a Vasto (CH).