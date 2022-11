“Culture and Jazz per Margherita”, convegno dell’Inner Wheel Club Ortona

ORTONA – Sarà Margherita d’Austria, governatrice dei feudi degli Stati d’Abruzzo nella seconda metà del Cinquecento, l’iconica figura protagonista del convegno organizzato dall’Inner Wheel Club di Ortona per il 12 novembre, alle ore 18, a palazzo Corvo, a Ortona. L’incontro vedrà la partecipazione della giornalista e scrittrice, Monica Pelliccione, autrice del libro “Alla corte di Margherita” (Daimon Edizioni). Saranno presenti la presidente dell’Inner Wheel di Ortona, Luciana Civitarese Notarfranco, il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, le socie dell’Inner Wheel e dei club limitrofi.

Pelliccione, con Alla corte di Margherita, ha ottenuto il Premio internazionale d’eccellenza Città del Galateo- Antonio De Ferraris, insignito della Medaglia del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Camera dei Deputati, del Senato e della società Dante Alighieri. Margherita fu protagonista assoluta della scena politica del Cinquecento italiano ed europeo. Resta, giovanissima, vedova di Alessandro de’ Medici e nel 1538 Papa Paolo III, al secolo Alessandro Farnese, ottiene il consenso per darla in sposa a suo nipote Ottavio. Proprio in quegli anni riceve dal padre in dono i feudi d’Abruzzo. Dal 1559 è governatrice dei Paesi Bassi, ma nel frattempo si stabilisce da sola, senza il marito, a Piacenza, dando vita alla sua residenza ufficiale: Palazzo Farnese. Nel 1582 acquista Ortona dal principe di Sulmona e qui fa costruire la sua residenza, palazzo Farnese. Progetto che non vedrà completato. Trascorre gli ultimi anni della sua vita tra L’Aquila, Cittaducale e Ortona.