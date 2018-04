CT Vasto: Terza Tappa dello Junior Next Gen Italia

Il grande tennis giovanile di scena a Vasto

VASTO (CH) – Prenderà il via il 13 aprile la Terza Tappa dello Junior Next Gen Italia, Torneo Interregionale che riguarderà la macro area del Centro-Sud.

Dal 13 al 22 aprile i giovani Under 10-12-14-16 (maschile e femminile) si contenderanno la vittoria finale sui campi del Circolo Tennis Antonio Boselli Vasto.

Tre i campi scoperti e uno coperto. In caso di maltempo o pioggia gli incontri si svolgeranno lo stesso potendo usufruire di altri campi da tennis messi a disposizione dal Circolo Tennis San Salvo e dalla Promo Tennis Vasto.

Si giocherà con palle Dunlop Fort. I campi all’aperto sono in terra battuta mentre il campo coperto è in erba sintetica.

L’evento sportivo attirerà circa 200-300 giovani atleti da tutta Italia; Vasto sarà la capitale del Tennis Giovanile Centro Sud Italia per 10 giorni. Nella prima fase previsti 16 incontri al giorno.

Vetrina importante non solo per il Circolo Tennis Vasto ma anche per tutta la città e l’Abruzzo a livello turistico. Un evento di grande spessore che riporta il grande tennis a Vasto permettendo di vedere all’opera tantissimi atleti provenienti da tutta Italia. Prima volta in assoluto che in città si svolge un torneo di questo calibro.

Quella di Vasto è la terza di cinque tappe complessive.

La programmazione dei match, i risultati e alcune video/interviste in diretta dai campi si potranno seguire sulla pagina facebook del Circolo Tennis Vasto e sul sito ufficiale all’indirizzo www.ctvasto.it .

Il Circolo Tennis Vasto in occasione del Torneo Junior Next Gen Italia ha stipulato anche convenzioni con strutture del territorio che offrono alloggio e pensione (Poseidon Beach Village a Marina di San Salvo; B & B Monteferrante; B & B La Cicala, B & B via Roma).

Inoltre il Circolo propone un servizio di catering direttamente nella propria club house e struttura su prenotazione (0873.69461).

All’interno del Circolo sarà disponibile anche il servizio incordatura.

“E’ un evento sportivo di grande rilevanza per il territorio. I migliori giovani a livello nazionale saranno di scena a Vasto. Siamo contenti di poter ospitare incontri di tennis di alto livello a livello giovanile nel Circolo Tennis Vasto. Come direttivo del Circolo facciamo l’in bocca al lupo a tutti i partecipanti e speriamo che possano essere giornate in cui si possano ammirare non solo grandi doti tecniche ma anche comportamentali e umane” spiega il presidente Eugenio Spadano.

Circolo Tennis Vasto “A.Boselli”