“Cronache di Sport” a Castel di Sangro: ecco quando

Il 21 febbraio gli studenti dell’Istituto Patini-Liberatore si confronteranno con i redattori di alcune testate giornalistiche nazionali

CASTEL DI SANGRO – Il giornalismo sportivo sbarca nell’Istituto Patini-Liberatore di Castel di Sangro con l’evento “Cronache di Sport” che si terrà lunedì 21 febbraio dalle ore 09:30. Interverranno i giornalisti Nicolò Delvecchio (Il Corriere del Mezzogiorno), Alessio Esposito (Il Messaggero), Francesco Pietrella (La Gazzetta dello Sport), Giovanni Sofia (Tag24) e Alfredo Toriello (Sky Tg 24). Gli studenti avranno si confronteranno con i redattori delle principali testate giornalistiche a livello nazionale. L’incontro sarà incentrato sul racconto degli eventi sportivi attraverso l’arte dello storytelling e del labor limae. La dirigente Cinzia D’Altorio: “Occasione privilegiata per gli studenti per conoscere la vita di redazione, come trovare una notizia, come verificare una fonte e quali sono i rigidi tempi giornalistici che educano alla puntualità e alla precisione, nonché al rispetto del lettore e all’accuratezza delle informazioni nei propri elaborati”.

Il prof. Valerio Di Fonso coordina l’evento con duplice veste: giornalista e docente dell’Istituto.