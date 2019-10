Cronache da una nuova era, 12 foto del Jova Beach Party a Montesilvano

Lorenzo Cherubini: “Ci siamo presi il temporale, il sole, il vento, il sole addosso, l’estate che gridava “non fatemi finire!”. D’Ottavio: “portare questo grande evento a Montesilvano ha significato rilanciare il turismo “

MONTESILVANO – A quasi due mesi dal Jova Beach Party di Montesilvano del 7 settembre è uscito nelle librerie “Cronache da una nuova era” di Francesco Faraci, il libro del reporter che ha seguito tutto il viaggio del Jova Beach Party con lo sguardo di un fotografo di frontiera.

A pagina 238 ci sono 10 pagine con 12 foto sulla tappa montesilvanese, la penultima del suo Tour, prima del grande evento di chiusura a Linate. E a proposito del 7 settembre Lorenzo scrive: “Ci siamo presi il temporale, il sole, il vento, il sole addosso, l’estate che gridava “non fatemi finire!”. Abbiamo ballato tutto quello che si può ballare al mondo, anche il saltarello abruzzese (un momento bellissimo!). Tra antico e futuro, ovvero nell’attimo in cui prende vita la parola “sempre”. Su alcuni organi di stampa Jovanotti si è dichiarato entusiasta del volume.

Un vero e proprio diario fotografico, che documenta la preparazione, i progetti, i disegni del palco e delle scenografie, la festa di suoni e di colori, le persone, la vita quotidiana di chi ha contribuito all’evento e di tutti i suoi fan compresi quelli di Montesilvano.

“Cronache da una nuova era”, il libro fotografico sulle varie tappe del Jova Beach Party appena uscito nelle librerie, darà la possibilità di far conoscere ancora di più la nostra città – afferma il sindaco Ottavio De Martinis – . Sapevamo che la tappa di Montesilvano sarebbe stata una scommessa importante, portare questo grande evento a Montesilvano ha significato rilanciare il turismo e donare una vetrina importante a tutto il territorio. Il libro fotografico, che documenta la tappa di Jovanotti nella nostra città, continuerà nel tempo a promuovere Montesilvano. Questo concerto ha segnato la nostra storia in maniera positiva e i frutti di questa scommessa vinta sotto tutti i profili, dalla sicurezza fino alla spettacolarità della serata, sono tangibili ancora oggi. Nel prossimo futuro non escludiamo altri eventi che diano sempre più lustro e risalto alla città”.