Concerto di Gala a Varna per il soprano abruzzese Chiara Tarquini

L’evento, che si terrà sabato 25 maggio, è stato annunciato in conferenza stampa a Roma, presso la Camera dei Deputati

PESCARA – Il soprano abruzzese Chiara Tarquini torna in Bulgaria per un concerto di Gala a Varna, il prossimo 25 Maggio. L’evento è stato annunciato in conferenza stampa a Roma, presso la Camera dei Deputati, il 17 maggio in concomitanza della presentazione del progetto “l’Opera – la pittura musicale”, ideato dal Consolato Onorario d’Italia a Varna (Bulgaria). Oggetto di questo incontro è stata infatti l’opera lirica, proclamata lo scorso 6 dicembre 2023 Patrimonio immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Nella sala stampa di Palazzo Montecitorio erano presenti il segretario generale dell’Istituto Cooperazione Paesi esteri Gianni Lattanzio (in qualità di moderatore), il soprano Chiara Tarquini, il consulente delle attività culturali del Consolato onorario prof. Dimitar Stoynov e – in rappresentanza del Centro Internazionale “Antinoo – Yourcenar” di Roma, partner del progetto – il presidente dott. Michele Amici, l’arch. Massimo Domenicano e la dott.ssa Laura Monachesi (fondatrice e vicepresidente del Centro).

Il Consolato onorario d’Italia a Varna ha avviato dal 2015 un ampio progetto di scambio culturale tra Italia e Bulgaria mirato all’unione della lirica e delle arti visive, grazie alla collaborazione di artisti e musicisti provenienti dai due Paesi europei. Tale progetto – organizzato dal corrispondente consolare Antonio Tarquinio e ideato dal prof. Stoynov – si avvale della collaborazione dell’Ambasciata italiana e dell’ Istituto italiano di Cultura di Sofia ed è sotto il patrocinio del Ministero della Cultura bulgaro.

Soprano dei vari concerti organizzati negli ultimi tre anni in questa iniziativa è Chiara Tarquini, ospite solista italiana in Bulgaria che si è già esibita presso il Palazzo Reale di Balčik, nella capitale Sofia e anche presso l’Istituto culturale bulgaro di Roma.

Il concerto del 25 Maggio nasce proprio con l’intento di celebrare l’opera lirica patrimonio dell’Unesco e si svolgerà nella sala concerti della Galleria “Boris Georgiev“, in collaborazione con l‘Opera di Stato di Varna.

Come dichiarato nella sala stampa di Montecitorio da Tarquini : “È un onore rappresentare la lirica italiana all’estero soprattutto in questo anno particolarmente importante, in cui finalmente l’opera ha ottenuto il giusto riconoscimento che ci si auspicava da molto tempo. Inoltre, nel concerto di Varna non mancherà un dovuto omaggio al genio di Puccini, nel centenario della sua scomparsa. Il nostro comune obiettivo è e sarà la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale per favorire il processo di integrazione culturale europeo. Attraverso la celebrazione della bellezza nelle sue varie forme, possiamo creare legami più forti e instaurare un ponte che possa collegare le nostre culture, unite da un amore condiviso per l’espressione artistica.”

Scopo del ciclo di mostre-concerti è “presentare intersezioni scoperte e ancora nascoste tra generi artistici nel fulcro dello spettacolo operistico.” – ha dichiarato Stoynov – “Un momento del ciclo infinito di ispirazione, creazione ed esperienza che elevano l’animo umano verso l’idea di nobiltà”.

Parallelamente, il centro “Antinoo” – la cui direzione artistica è del dott. Giovanni De Santis– ha presentato il progetto “Vissi d’arte… l’opera lirica, gli artisti, la scuola”, ideato dalla dott.ssa Monachesi e presieduto dal dott. Michele Amici.

Come dichiarato da quest’ultimo: “Il nostro Centro ha lavorato negli ultimi anni all’inserimento dell’Opera lirica tra i beni immateriali dell’umanità e questo è finalmente realtà grazie alla collaborazione avuta con esponenti della cultura, della politica e della diplomazia internazionale. Ora, grazie a questo progetto, saremo anche a Varna dove, oltre alla collaborazione con il Teatro, porteremo alcuni dei nostri pittori a esporre le loro opere in un ciclo di mostre che interesserà varie città bulgare.”

Al concerto del 25 Maggio è inoltre prevista la partecipazione di vari direttori artistici, tra i quali il M° Stefano Canazza del Teatro “Mario Del Monaco” di Treviso, il M° Filippo Dini della Fondazione Teatro Stabile del Veneto e il M° Daniela Dimova dell’Opera di Varna.