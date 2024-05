Corso su l’articolazione temporo-mandibolare a Pescara: il bilancio

PESCARA – Si è tenuto sabato 18 maggio, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, presso l’Auditorium Petruzzi di Pescara, il corso di Educazione Continua in Medicina (ECM) dal titolo “L’articolazione temporo-mandibolare nella pratica clinica quotidiana in medicina ed odontoiatria”, responsabili scientifici dr.ssa Anna Maria Cardone, Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) e prof.ssa Annalisa Monaco, Professore Ordinario Malattie Odontostomatologiche dell’Università dell’Aquila e Responsabile del reparto “Ortodonzia Biodinamica” della Clinica Odontoiatrica dell’Università dell’Aquila. L’evento, che ha visto una larga partecipazione di Odontoiatri e di Medici Chirurghi, è stato organizzato dalla Commissione Albo Odontoiatri Omceopescara.

“Negli ultimi decenni” – ha spiegato la dr.ssa Cardone – “si è reso evidente che lo stato di salute della bocca, la struttura e le funzioni dell’apparato stomatognatico e le connessioni neurofisiologiche trigeminale con il resto del corpo giocano un ruolo importante in vari aspetti della salute e dei disturbi acuti e cronici generali. Per questo l’appuntamento di sabato è stato volto a discutere della possibilità di modificare le relazioni strutturali e funzionali del corpo attraverso un’ortodonzia mirata a tali relazioni e non semplicemente orientata da criteri estetici”.