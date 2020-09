Crisi Ipermercati Auchan, odg a tutela dei lavoratori di Pescara e Villanova

PESCARA – L’assise civica di Pescara ha approvato all’unanimità nel pomeriggio un ordine del giorno che invita il sindaco e la giunta comunale ad avviare contatti con la Margherita Distribuzione e con la Maiora Srl, società che hanno rispettivamente ceduto e rilevato gli ipermercati Auchan (Aeroporto e Villanova di Cepagatti) affinché “unitamente alla Regione Abruzzo e alle Province di Chieti e Pescara, vengano poste in essere iniziative a tutela di tutte le maestranze che attualmente dipendono dai due ipermercati, con ricollocazioni lavorative nelle aziende; o con ricorso, se necessario, agli ammortizzatori sociali”.

L’iniziativa dei gruppi di centrodestra è sorta sulla scorta del fatto che, nel passaggio al nuovo gestore, la Margherita Distribuzione abbia di fatto spacchettato le licenze commerciali; questo ha determinato che, su 140 dipendenti, 75 abbiano optato per l’esodo incentivato, mentre i rimanenti 65 siano rimasti in carico a Margherita Distribuzione senza lavoro e in Cig a zero ore.

La conseguenza, in assenza di ulteriori partner, è che questi ultimi, non essendovi alcuna certezza circa possibile ricollocazione, possano diventare esuberi già nelle prossime ore. I presentatori dell’Odg affermano nel documento che non possono essere lasciati alla sola discrezione della società subentrante i criteri in base ai quali selezionare i lavoratori da assorbire; nella considerazione, soprattutto, che tutti hanno uguali diritti a conservare l’occupazione evitando qualsiasi forma di ipotetica discriminazione.