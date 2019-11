Avezzano, presentazione del bando Crescere insieme

Nel convegno del 13 novembre si parlerà di questa nuova opportunità, in un incontro aperto al pubblico, agli addetti ai lavori ed alla stampa

AVEZZANO (AQ) – La CNA di Avezzano e Credispay il 13 novembre alle ore 17,00 presso la Sala Irti, ex scuola Montessori, Via G. Fontana ad Avezzano (AQ) presenteranno il bando “Crescere assieme”. Nell’occasione saranno evidenziati i criteri ed i requisiti necessari per poter presentare richiesta di finanziamento e poter accedere così a questa nuova opportunità per sostenere gli investimenti delle attività economiche.

“Con questa nuova opportunità vogliamo supportare il tessuto economico-produttivo del nostro territorio in un momento particolarmente complesso” così ha dichiarato Francesco D’Amore Presidente della CNA Avezzano.

“Siamo certi che questa iniziativa riscontrerà il favore degli imprenditori e di tutti gli operatori commerciali e professionali dei territori coinvolti. L’esperienza estera e l’evoluzione dei nuovi mercati ci insegnano che è possibile ancora fare impresa nel nostro Paese unendo le opportunità finanziarie dei mercati globali alle nuove dinamiche del marketing, da cui le attività economiche, possono trarre indubbi vantaggi”, queste le dichiarazioni del Dr. Vincenzo Mazza CEO di Credispay Italia.

Infine il Dr. Fabrizio Belisari Direttore di CNA Avezzano il quale, sulla scia di quanto affermato dal Presidente D’Amore e dal Dr. Vincenzo Mazza ritiene questo un valido strumento soprattutto se letto e, ancor di più, utilizzato in un’ottica di sistema, di sinergia, presupposto cardine che da sempre anima l’attività della CNA

Per tutte le informazioni gli interessati, possono rivolgersi a CNA sede territoriale di Avezzano in via Bruno Buozzi, 31 dal lunedì al venerdì negli orari d’ufficio. Per info contatti: 0863/414499, 366/7151654 info@cna-avezzano.it . Inoltre è attivo il numero verde 800.124852 assistenza clienti di Credispay ed il sito web www.crescereassieme.it oppure https://crescereassieme.it