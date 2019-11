Pescara, rintracciata e arrestata una donna responsabile di rapina

La 30enne aveva rubato in viale Marconi un Rolex sfilandolo dal polso di un medico di Pescara settantenne lo scorso 16 ottobre

PESCARA – Il 16 ottobre scorso la Polizia di Stato è intervenuta in viale Marconi su richiesta di un individuo che intento a partire con il proprio scooter parcheggiato sul marciapiede, è stato avvicinato da una donna sconosciuta che, dopo aver chiesto l’elemosina, improvvisamente lo ha abbracciato afferrandolo per un braccio per poi allontanarsi. Il malcapitato dopo alcuni minuti si è accorto che la predetta gli aveva asportato l’orologio marca Rolex modello GMT Master portato al polso, del valore di circa 30 mila euro.

Gli operatori intervenuti, hanno immediatamente raccolto e diramato le descrizioni rese dal malcapitato, e subito dopo hanno provveduto ad acquisire i filmati di video sorveglianza della adiacente Camera di Commercio, ritraenti la donna. Le stesse sono state quindi diffuse sul territorio nazionale e la Squadra Mobile di Fermo ha riscontrato che la stessa donna, in data 26 ottobre, era stata controllata in località Porto San Giorgio, identificata per M.L. nata in Romania nel 1989. La Squadra Mobile di Pescara ha provveduto quindi a redigere dettagliata comunicazione di reato all’A.G., chiedendo l’adozione di idonea misura cautelare.

Il 9 novembre u.s. la stessa donna è stata controllata da una pattuglia dei Carabinieri di Borghetto Santo Spirito (SV) in compagnia del marito e del figlio minore. Si è accertato, inoltre da un controllo sulla banca dati, che la M.L. era gravata da numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio e varie denunce in stato di libertà per furti tentati e consumati di orologi da polso di un certo valore, commessi per lo più in danno di persone anziane, in diverse città italiane.

I Carabinieri alla luce della segnalazione effettuata dalla Squadra Mobile di Pescara, ha ravvisato il possibile pericolo di fuga, e acquisiti gli elementi di prova contenuti nell’informativa redatta per la rapina aggravata commessa a Pescara, ha proceduto al fermo di p.g. della M.L., rimettendo gli atti per la convalida alla Procura della Repubblica di Savona.