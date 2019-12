CreiAMO il Natale, al via il concorso a Martinsicuro

MARTINSICURO – Prende ufficialmente il via la 2’ edizione del concorso “CreiAMO il Natale”, gara di presepi e alberi artistici aperta ai cittadini di Martinsicuro e Villa Rosa organizzata dai Comitati di Quartiere: “Giardino”, “Nuova Rosa”, “Santa Rita”, “Tronto” e “Sacro Cuore”, con il patrocinio del Comune di Martinsicuro. Tre le categorie in gara: presepe in casa (artistico, tradizionale, originale); presepe da esposizione (dimensioni max 80×60); Albero di Natale (artistico, tradizionale, originale). I presepi da esposizione avranno una categoria a parte per i bambini fino a 10 anni. La mostra dei presepi si terrà in piazza Cavour, presso i locali dell’ex bar e sarà aperta dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Una commissione formata da tecnici e artisti valuterà e selezionerà tutte le opere iscritte alla gara, sceglierà i migliori 10 soggetti per categoria e visiterà a casa le opere finaliste. La premiazione dei primi 3 per categoria si terrà il 12 gennaio 2020 presso l’Aula Consiliare del Municipio di Martinsicuro a partire dalle ore 17:00 dove tutti i partecipanti al concorso ritireranno il loro attestato di partecipazione.

“Sono tantissime le adesioni arrivate al concorso, segnale di quanto i cittadini apprezzino questo concorso” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato alla partecipazione e decentramento dei Comitati di Quartiere, Umberto Tassoni. “Ringraziamo nuovamente per il grande impegno e la vitalità dimostrata dai nostri Comitati di Quartiere che sono sempre prodighi di spunti ed iniziative e lavorano per il bene della collettività e del territorio. Non possiamo quindi che ringraziare di cuore quanti hanno lavorato a questo concorso e invitiamo i cittadini a venire a piazza Cavour per vedere la mostra dei presepi in gara”.