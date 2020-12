Covid, Teramo: il 19 dicembre postazione per i tamponi in Piazza Martiri

TERAMO – Una postazione per l’effettuazione dei tamponi, su impulso dell’assessore alla Protezione Civile Giovanni Cavallari, sarà allestita domani, Sabato 19 Dicembre, in piazza Martiri della Libertà, in sostituzione di quella predisposta in via Nicola Palma.

L’amministrazione comunale ha così inteso agevolare i numerosi cittadini che nella giornata festiva saranno nella principale piazza cittadina, anche in concomitanza con la riapertura del mercato settimanale.

Il Sindaco Gianguido D’Alberto rimarca che “La decisione è stata presa in considerazione della importante risposta che i teramani stanno dando all’attività di screening anticovid. Abbiamo scelto la principale piazza della città, proprio per dare un segnale di apprezzamento e favorire l’effettuazione dei tamponi al più ampio numero di persone, raccogliendo in tal senso una istanza diffusa nella quale si manifesta un altissimo senso civico di cui la nostra città non può che andare orgogliosa”.