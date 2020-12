Covid, Smargiassi su contagi nella RSA “San Francesco” di Vasto Marina

Chiesto l’intervento della ASL territoriale e della Regione per ottenere un piano urgente di tamponi per la struttura

VASTO – “Purtroppo all’elevato numero di contagi registrati presso l’RSA “San Francesco” si affiancano le morti per COVID in detta struttura. Mi arrivano notizie dal personale e pazienti che lamentano un mancato piano di tamponi molecolari, che in detta struttura mancherebbero addirittura dallo scorso 11 novembre.” A riferirlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Pietro Smargiassi il quale commenta così le notizie arrivate sui 57 contagi, tra personale e pazienti nella struttura “San Francesco” di Vasto Marina. “Mi associo al sollecito rivolto alla competente ASL di Chieti di quanti hanno sin qui richiesto un supporto in ottica di forza lavoro da affiancare al personale presente.

Chiedo inoltre all’Assessore Verì di dare corso ad un piano urgente di tamponi per detta struttura, anche nel rispetto delle Ordinanze del Presidente di Regione Abruzzo che richiamano all’obbligo di test molecolari per le RSA. Per il momento” continua Smargiassi “è necessario ed urgente arginare il diffondersi dei contagi presso la struttura e dare supporto a tutti gli operatori sanitari nella stessa impegnati; chiarisco comunque sin d’ora che non tralascerò di far luce, se del caso anche attraverso un’apposita seduta della Commissione Vigilanza che ho l’onore e l’onere di presiedere, su ciò che è accaduto nella citata RSA e più in generale sulla situazione del personale che nella stessa opera, sotto ogni profilo” conclude.