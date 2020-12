Covid, l’iniziativa dell’International Inner Wheel L’Aquila

Donati 2 tablet agli ospiti della Residenza Protetta Ex Onpi affinché gli anziani possano ricevere in sicurezza l’affetto dei propri cari

L’AQUILA – La tecnologia al servizio delle persone anziane. Per farle sentire meno sole, affinché possano mantenere un contatto telefonico e visivo con i familiari anche a distanza. È con questo spirito che l’International Inner Wheel L’Aquila ha donato 2 nuovi tablet alla Residenza Protetta Ex Onpi. Una donazione che consentirà agli anziani della struttura di poter comunicare con i familiari in piena sicurezza.

La Presidente dell’Associazione, Anna Agnino Di Luca, insieme ad alcune socie, si è fatta promotrice di questa importante iniziativa, ritenendo utile donare 2 tablet alla struttura per consentire agli ospiti di tenersi in contatto con l’esterno attraverso la comunicazione a distanza, in un momento così difficile anche per gli ospiti della Residenza Protetta Ex Onpi, i cui accessi sono vietati in ragione della pandemia.

La Presidente dell’Istituzione Centro Servizi Anziani, che gestisce l’ex Onpi, Daniela Bafile e il Consiglio di Amministrazione del CSA, a nome dell’Amministrazione comunale dell’Aquila, unitamente al Direttore Lucio Luzzetti ringraziano l’Associazione per la sensibilità mostrata, certi che regaleranno un sorriso agli anziani della struttura, anche in questa fase emergenziale.

“I due tablet – ha dichiarato la presidente- offriranno la possibilità agli anziani di poter parlare e vedere figli e nipoti senza esporsi ai rischi di contagio da Covid 19. Siamo felici di aver ricevuto in dono questa bella iniziativa, che cerca di alleviare la solitudine delle persone in questo momento più fragili, come gli anziani. Specie con l’approssimarsi del Natale, si fa sempre più forte il bisogno da parte di queste persone di ricevere tutto l’affetto da parte dei familiari più stretti, compatibilmente con la necessità inderogabile di poterlo fare senza correre rischi. Esprimiamo profonda gratitudine all’International Inner Wheel L’Aquila per la disponibilità offerta, alla Direzione dell’Istituzione e a tutto il personale, che immediatamente ha reso operativo il servizio”.