Covid Hospital a Pescara, Testa risponde a Pettinari

“La questione amianto non ha nulla a che fare con la sicurezza di pazienti e personale. L’aumento dei contagi conferma l’importanza della struttura”

PESCARA – “Nel ribadire che non esiste alcun nesso tra i pannelli esterni contenenti amianto ed i locali interni all’ospedale covid di Pescara, va oggi più di ieri ribadita l’importanza della struttura che in data odierna conta 18 ricoverati , di cui uno in terapia intensiva. Va da sè la valenza del saggio progetto che il presidente Marsilio e la sua squadra di governo hanno fortemente voluto. L’ostinato Domenico Pettinari è il caso che la smetta di vendere fumo agli abruzzesi, perché le sue rimostranze sull’amianto nulla hanno a che fare con la sicurezza dei pazienti e del personale ospedaliero. L’aumento, purtroppo, dei contagi registrati in questi giorni e l’incertezza per i prossimi mesi circa l’andamento della curva epidemiologica, determinerebbero nuovamente non pochi problemi nei reparti dell’ospedale civile di Pescara che, invece, con la neonata struttura è potuto tornare ad occuparsi esclusivamente di diagnostica e cura di tutte le altre discipline. É sotto gli occhi di tutti – tranne a quelli del consigliere Pettinari – quanto l’esistenza di un ospedale interamente destinato ai pazienti covid stia permettendo di gestire in modo ottimale l’emergenza sanitaria ancora in corso. Tengo a ricordare la velocità di realizzazione del covid hospital – appena 90 giorni – come mai avvenuto in nessuna parte d’Italia e con l’unico obiettivo di salvare vite umane. Il problema dell’amianto non lo scopre Pettinari , né sui pannelli esistenti su quell’immobile, né su molti altri punti dell’ospedale Santo Spirito, così come in numerose altre costruzioni, anche ad uso abitativo , circostanti e non.

É una tematica talmente diffusa che necessiterebbe – come già detto – di un generale piano di sicurezza che preveda la sostituzione integrale dell’eternit ancora in essere. Ma del palazzo ex Ivap, Pettinari ha deciso di farne un suo cavallo di battaglia politica . Prosegua pure, magari chiedendo di sostituire anche qualche porta arrugginita. Può star certo, Pettinari, che si interverrà su ogni eventuale criticità strutturale, ma nel frattempo l’ospedale è al massimo della sua operatività e chi vi lavora e chi è degente vive in totale sicurezza. E’ una questione semplice da capire, e Pettinari corregga il tiro delle sue polemiche, almeno quando di mezzo c’è la salute pubblica ed il malcontento dei cittadini. É facile cavalcare, ogni settimana, i temi sociali, dalle problematiche abitative alla sanità speculando sui disagi delle persone ma dopo anni di politica farcita da demagogia sotto le case popolari ed i presidi ospedalieri, Pettinari potrebbe passare ad una fase più concreta ed operativa con proposte e soluzioni utili alla collettività”. La nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.