Covid 19, la Mo.Te. Ambiente SpA al fianco dei Comuni dell’entroterra

L’azienda garantisce il servizio di igiene urbana anche ora che molti Comuni sono alle prese con focolai e invita icittadini a collaborare



TERAMO – La Montagne Teramane e Ambiente SpA è in prima linea al servizio di tutti quei territori del teramano duramente colpiti in queste ultime settimane dalla nuova ondata di Covid-19 che sta mettendo in grande difficoltà molti comuni delle aree interne alle prese con nuovi focolai.

“Stiamo garantendo un importante servizio in tutti quei comuni nei quali svogliamo il servizio di igiene urbana e per questo motivo ci teniamo a ringraziare i nostri lavoratori che operano in prima linea sul territorio garantendo, anche in un momento di oggettiva difficoltà, un servizio essenziale per la collettività – dichiara l’Amministratore Unico di Montagne Teramane e Ambiente SpA – tenuto conto dell’alto numero di cittadini positivi richiamiamo la loro attenzione a rispettare una serie di norme temporanee su come raccogliere e smaltire i rifiuti domestici per quanti sono in quarantena obbligatoria”.

In tal senso si raccomanda di:

• non esporre rifiuti all’esterno evitando di interferire con il normale circuito di raccolta differenziata cittadina;

• confezionare i rifiuti usando due o tre sacchetti, possibilmente resistenti (uno dentro l’altro);

• tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, metalli, umido e indifferenziato) vanno gettati nel medesimo contenitore fornito dalla azienda e appositamente dedicato alla raccolta in emergenza;

• anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso vanno gettati nel contenitore;

• indossando i guanti monouso chiudere bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o del nastro adesivo;

• una volta chiusi i sacchetti i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata. Subito vanno lavate le mani;

• i rifiuti vengono prelevati dagli operatori direttamente a domicilio tramite accordo telefonico;

• gli animali da compagnia non devono accedere nei locali dove sono presenti i sacchetti dei rifiuti.

“Al fine di tutelare il personale addetto alla raccolta, che è stato debitamente formato e dotato dei dispositivi previsti per lo svolgimento del servizio, si raccomanda di chiudere i sacchetti con molta attenzione, possibilmente con nastro adesivo o lacci e di non chiedere informazioni direttamente al personale operativo, ma di contattare i numeri 0861/252457 o 329/7968398 dalle 9:00 alle 13:30 per eventuali chiarimenti legati al servizio” conclude l’Amministratore Unico di Montagne Teramane e Ambiente SpA. “Anche in questi giorni difficili e complicati vogliamo confermare la nostra vicinanza e la disponibilità a collaborare con i comuni e le amministrazioni per sanificare, con attività mirate, i luoghi di lavoro e le aree di pubblico assembramento. Invitiamo tutti i cittadini, ove non è strettamente necessario uscire, a rimanere a casa e ad evitare comportamenti che potrebbero favorire la diffusione del coronavirus Covid-19”.