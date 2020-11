Diretta Catanzaro – Teramo: ecco dove vedere la partita

Mercoledì 11 novembre alle 17.30 si gioca Catanzaro – Teramo, gara valida per la 9°giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Mercoledì 11 novembre, allo Stadio Ceravolo, si giocherà Catanzaro – Teramo, gara valida per la nona giornata del campionato del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dal successo ottenuto sul campo del l’Avellino e in classifica occupano la settima posizione con 12 punti e un match da recuperare. La squadra abruzzese é reduce dal successo esterno contro la Paganese ed é seconda in classifica, a pari merito con Bari, a quota 17 punti e due partite in meno.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Diretta Streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti per il campionato di Serie C.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.45 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Probabile modulo 3-5-2 per il Catanzao con Branduani in porta e retroguardia formata da Fazio, Martinelli e Riccardi. In cabina di regia Risolo con Verna Iliano mezz’ali; sulle corsie Casoli e Contessa. Coppia di attacco formata da Di Massimo e Curiale. Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Lewandoski tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Piacentini al centro e da Lasik e Tentardini ai lati. In mezzo al campo Arrigoni e Di Francesco. Sulla trequarti Ilari, Cappa e Mungo, di supporto all’unica punta Pinzauti.

Le probabili formazioni di Catanzaro – Teramo

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Riccardi, Casoli, Verna, Risolo, Iliano, Contessa, Di Massimo, Curiale. Allenatore: Calabro

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Lasik, Diakite, Piacentini, Tentardini, Arrigoni, Di Francesco, Ilari, Cappa, Mungo, Pinzauti. Allenatore: Paci