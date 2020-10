Covid-19, esecuzione tamponi a Pescara: ecco dove e quando

Da oggi 30 ottobre 2020 è operativa presso lo stadio Adriatico di Pescara. Attivata un’area ad hoc presso la tribuna Adriatica, in stretta collaborazione tra Asl e Amministrazione comunale.

PESCARA – Grazie all’intervento dell’amministrazione comunale di Pescara, che ha offerto la massima disponibilità per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, lo stadio Adriatico “Cornacchia” diventa sede per l’esecuzione dei tamponi. Da questo pomeriggio è stata infatti attivata un’area ad hoc presso la tribuna Adriatica dell’impianto sportivo, in stretta collaborazione tra Asl e Amministrazione comunale.

QUANDO SI POTRANNO EFFETTUARE

I tamponi saranno eseguiti dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, a cura del Servizio di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, solo ed esclusivamente per utenti prenotati. Tutti i soggetti che devono sottoporsi a tampone hanno una prenotazione con orario prestabilito, al fine di evitare assembramenti inutili e pericolosi.

Va detto che per la sola giornata di domani, sabato, si procederà a eseguire gli esami, mentre dalla prossima settimana i giorni saranno quelli già descritti.

“Abbiamo offerto il nostro supporto – ha detto l’assessore comunale Patrizia Martelli – in quanto credo che ognuno debba fare la propria parte per dare un contributo alla migliore tutela della salute pubblica. In pochi giorni, insieme ai miei collaboratori e al personale comunale abbiamo allestito un’area circoscritta dove accogliere i cittadini prenotati per le prestazioni, quindi in condizioni di totale sicurezza sanitaria e logistica. Ci fa quindi piacere aver offerto alla Asl questo nuovo centro operativo che va nella direzione di snellire le liste d’attesa e favorire un più agevole accesso ai test per i pescaresi. Ringrazio anche il sindaco Carlo Masci con cui ho condiviso questo intervento e che ha seguito passo dopo passo tutta la procedura”

Il Direttore Generale della Asl Vincenzo Ciamponi ha pubblicamente ringraziato il sindaco Carlo Masci per la sensibilità e la rapidità con cui si è prodigato per potenziare queste ulteriori misure necessarie per fronteggiare la pandemìa in atto.