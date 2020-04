Covid-19, il Comune di Fossacesia distribuisce 2.701 mascherine

Il Comune ha scelto di donarne una per nucleo familiare, per agevolare chi, come prevede la legge, si può uscire per casi di effettiva necessità

FOSSACESIA (CH) – Il Comune di Fossacesia ha annunciato che nei prossimi giorni provvederà alla distribuzione di 2.701 mascherine di protezione, una per nucleo familiare. La consegna avverrà grazie all’ausilio dei volontari della Protezione Civile, che dall’inizio dell’emergenza stanno supportando la comunità.

L’Amministrazione Comunale ha reso noto che non é stato semplice individuare sul bilancio del Comune di Fossacesia risorse sufficienti a fornire a ciascuno dei 6295 abitanti una mascherina. Pertanto si é scelto di donarne una per nucleo familiare, anche per agevolare in un certo senso ciò che prevede la norma ossia che si può uscire per casi di effettiva necessità, cioè per fare la spesa, per andare in farmacia o per questioni di salute uno per famiglia. Per chi deve andare a lavorare, ovviamente, avrà provveduto il datore di lavoro.

Tempi e modalità di consegna saranno reso moti in un secondo tempo.