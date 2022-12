GIULIANOVA – Con un finale al cardiopalma ed una condotta in campo degna dei migliori team del mondo, la Deco Metalferro Amicacci si è aggiudicata ieri pomeriggio, a Meda, la Super Coppa italiana 2022. Una prestazione esaltante, quella della squadra giuliese di basket in carrozzina, che premia gli sforzi di tanti e la caparbietà con cui, da anni, si inseguono e si centrano gli obiettivi.

“I ragazzi della Deco Metalferro Amicacci – commenta il Sindaco Jwan Costantini – si confermano un’eccellenza del basket in carrozzina, un esempio sportivo e sociale da imitare, una testimonianza per tutti, giovani e non. Giulianova ha, da loro, molto da imparare. Sono il nostro orgoglio. Agli atleti, allo staff, al Presidente Edoardo D’Angelo, a Peppino Marchionni e ai dirigenti, esprimo le mie personali congratulazioni, quelle dell’ Amministrazione comunale e della Città. Auguriamo a questa squadra straordinaria che, dopo aver chiuso in bellezza questo anno, possa affrontare e vincere le sfide del 2023, forte dell’entusiasmo di sempre e certa del nostro affetto, della nostra grande ammirazione, del nostro sostegno”.