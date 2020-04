L’augurio di serena Pasqua del Comitato di Quartiere Annunziata

GIULIANOVA – “Cari amici, questi sono momenti difficili per tutti, ma non dobbiamo perderci d’animo e viverli nel migliore dei modi. Tutto il Comitato vi auguro una serena Pasqua con la speranza che si possa tornare, nel più breve tempo possibile, ad una vita per più possibile normale. Siamo stati travolti da una emergenza che ha eguali nella storia, ma ci risolleveremo e saremo più forti di prima.

Una serena Pasqua a tutti”.

Il Comitato di Quartiere Annunziata