“Cinque Racconti e una fiaba”, successo per la presentazione del libro di Edda Migliori

PINETO – È stata accolta con un abbraccio di pubblico notevole, in una Villa Filiani gremita, la presentazione del libro di Edda Migliori “Cinque racconti e una fiaba”. Ieri a Pineto a dare il via alla manifestazione, il saluto del Sindaco Robert Verrocchio che ha ricordato il percorso professionale e socioculturale che l’autrice ha fatto negli ultimi anni e che è sfociato in questo nuovo progetto editoriale, soffermandosi anche sulla rete di relazioni lavorative e umane intessute con realtà diverse e diversificate.

A quello del Sindaco è seguito l’intervento di Cristina Marcone, Presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Pineto di cui Edda Migliori è consigliera, che ha evidenziato il forte impegno profuso da quest’ultima in tutte le attività svolte in seno alla Commissione e mettendone in luce aspetti caratteriali e personali. Un saluto da parte dell’Associazione Culturale Epigraphia-Editore è stato portato, invece, da Nicoletta Maggitti che ha ribadito l’apprezzamento e la fiducia nei confronti della Migliori.

La moderatrice, la giornalista Roberta Di Sante, ha introdotto quindi lo Stilista e Ambasciatore della moda abruzzese nel Mondo Filippo Flocco che ha curato la presentazione del testo mettendone in luce gli aspetti salienti e i passaggi più significativi. Particolarmente apprezzato dal pubblico il reading dello Stilista che ha saputo coinvolgere tutti i presenti con un’accalorata lettura di uno dei racconti contenuti nel libro. Al termine delle risposte alle domande della moderatrice, l’autrice ha annunciato le prossime presentazioni che si terranno in varie località italiane.

“Sono commossa e felice dell’entusiasmo e del calore con cui i presenti hanno accolto il mio lavoro- a dichiarato Edda Migliori- Ringrazio di cuore gli intervenuti e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a rendere unica e indimenticabile questa presentazione”.