Il corso organizzato dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia si svolgerà il 3 giugno; per iscriversi c’é tempo fino al 2 giugno

L’AQUILA – L’Azienda Speciale Agenzia per lo Sviluppo, in collaborazione la Camera di Commercio del Gran Sasso d’ Italia, organizza un Corso sulla “Preparazione per il riutilizzo”.

La preparazione per il riutilizzo è una forma di recupero di materia riferita alle diverse operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti che sono considerati rifiuti. Tale forma di recupero costituisce lo strumento attraverso il quale un rifiuto è nuovamente reimpiegato e re-immesso sul mercato, e che, pertanto, consente di dare una nuova vita al prodotto.

Il D. M. del 10 luglio 2023, n. 119 ha introdotto definizioni e condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

L’incontro è finalizzato ad illustrare le caratteristiche dell’operazione di preparazione per il riutilizzo con un’attenzione specifica ai RAEE e le condizioni che il gestore del centro di preparazione è tenuto a rispettare sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, qualità dei

servizi e conformità dei prodotti ottenuti.

L’evento, finanziato dalla Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, è gratuito e si svolgerà on line il giorno 3 giugno 2024, in e-learning, a partire dalle ore 14:30.

Maggiori informazioni e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito dell’Agenzia per lo Sviluppo al seguente link https://agenziasviluppoaq.eu/corso/preparazione-riutilizzo/

Le adesioni dovranno pervenire entro il giorno 2 giugno 2024.