Corso di formazione per Volontari a Giulianova: come partecipare

GIULIANOVA – Si terrà tra il 18 Gennaio e il Primo Marzo prossimi, il corso di formazione per volontari, aperto ai cittadini della provincia di Teramo, organizzato dalla Croce Rossa Italiana. La presentazione e la prima lezione si terranno dopo domani, martedì 18 Gennaio, alle 20.45, a Giulianova.

I partecipanti al corso, ricorda la Cri, “avranno la possibilità di entrare nell’associazione umanitaria più grande al mondo e di poter svolgere attività nell’ambito del soccorso sanitario, il supporto e l’inclusione sociale, la protezione civile e le attività dedicate ai giovani. Non servono abilità speciali, solo la voglia di aiutare gli altri”.

L’età minima richiesta è di 14 anni compiuti. Il corso è considerato valido in alcuni istituti scolastici per l’acquisizione dei crediti formativi ed è consigliato per i ragazzi intenzionati ad aderire al progetto del Servizio Civile Universale del comitato di Giulianova. Iscrizioni su www.gaia.cri.it ; ulteriori informazioni disponibili scrivendo a formazione@criclgiulianova.org

“L’ Amministrazione comunale – sottolinea il Vice Sindaco e assessore alle Politiche sociali Lidia Albani – ringrazia ancora la Croce Rossa per il prezioso e insostituibile supporto dato quotidianamente alla città, in modo particolare in questi anni di pandemia. Allo stesso tempo, sollecita i cittadini che siano in condizione di farlo, a partecipare al corso e a diventare volontari di Croce Rossa, facendo in tal modo la loro parte nella costruzione di una società più umana, sensibile e solidale”.