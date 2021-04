Corso di tessitura all’ITS Moda Pescara: ecco quando, come partecipare

PESCARA – La tradizione e la manifattura italiana del campo della moda non potrà mai essere sorpassata dall’intelligenza artificiale, bensì quest’ultima potrà essere a servizio dell’estro creativo tipico del “Made in Italy”. Con questa convinzione, la Fondazione ITS Sistema Moda di Pescara, dopo il successo del progett “Blanket Refitting” sta organizzando un workshop di introduzione alla tessitura con attività teorico-pratiche e momenti laboratoriali da svolgersi nei locali della Fondazione pescarese e nello storico Lanificio “Merlino” di Taranta Peligna, sede della grande tradizione tessile abruzzese.

Un ciclo di seminari gratuito di 24 ore, aperto ad un massimo di 12 uditori, spalmato su 5 giornate (27 e 28 aprile, 05 e 06 maggio, 08 maggio) nelle quali scoprire le basi dei processi di tessitura su telaio artigianale e industriale. Per informazioni e iscrizioni è visitabile il sito www.itsmodape.com