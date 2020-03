Corso di scrittura creativa online con Ubaldo Giacomucci: come partcipare

PESCARA – L’Istituto di Ricerche e Attività Culturali e le Edizioni Tracce hanno deciso, anche a seguito delle numerose richieste e delle sollecitazioni rivolte al riguardo da amici aspiranti scrittori, di organizzare un corso di scrittura creativa on line. Le scuole di scrittura che esistono da anni in tutta Italia permettono principalmente di incontrare scrittori e critici, dunque “specialisti della scrittura”, che si cimentano quotidianamente con questa attività, e di incoraggiare il confronto fra i partecipanti che vogliono imparare “i segreti della scrittura”. Tuttavia non sempre permettono di affrontare tutti i problemi e le situazioni relativi alla scrittura creativa che un aspirante scrittore di qualità è costretto quotidianamente ad affrontare. Il corso di scrittura creativa organizzato offre invece, in particolare e in più rispetto a tanti altri corsi, due strumenti importanti: delle guide esperte a vostra disposizione, e la lettura reciproca dei testi, e quindi un confronto tra vari autori.

Il corso sarà curato da Ubaldo Giacomucci con una parte ampia dedicata alla narrativa e una altrettanto significativa sulla poesia (Ubaldo Giacomucci, oltre che editor, poeta e saggista, è stato anche docente al Master di scrittura creativa dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti), e vedrà anche l’intervento di altri “specialisti” della scrittura, alcuni dei quali di rilevanza nazionale. Gli argomenti verranno trattati insieme ad esercitazioni individuali, e a letture. Trattandosi di un corso on line, le lezioni, scritte in Word e controllate con il miglior Antivirus in circolazione, verranno inviate alle E-mail degli iscritti, mentre i docenti saranno a disposizione per ogni richiesta di chiarimento ad una casella postale (E-mail) che verrà comunicata agli iscritti, e alla quale potranno inviare ogni tipo di richiesta specifica. Per le esercitazioni ogni iscritto invierà il proprio elaborato, che verrà vagliato e valutato da un docente del Corso, che invierà il proprio giudizio all’iscritto. Inoltre è prevista la realizzazione di una parte finale in video dedicata al Corso e agli Autori contemporanei, e la creazione di un forum in cui potranno confrontarsi gli iscritti al Corso, e in cui interverranno anche i docenti.

Al termine del corso verrà pubblicata una antologia che conterrà almeno un testo di ogni partecipante (due poesie di non più di una pagina l’una oppure un racconto di due pagine), e verrà distribuita in libreria, in alcune librerie delle maggiori città italiane. Ad ogni partecipante verranno consegnate 3 copie-omaggio del volume. Inoltre è previsto un incontro finale dal vivo, con una lettura pubblica dei testi migliori. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato.

Gli argomenti trattati sono, per la parte generale e la narrativa: le ragioni della scrittura; le forme della scrittura; il linguaggio; il racconto; il romanzo; lo sguardo; i personaggi; la trama; il punto di vista; il tempo narrativo; il dialogo.

Sulla creatività e la poesia verranno trattati i seguenti argomenti: utilizzare la lingua in modo creativo; ampliare il lessico; esprimere sentimenti e percezioni; l’immaginazione creativa; le tecniche della poesia; le forme retoriche; il ritmo; l’essenzialità; la metafora; l’allegoria.

Per quanto riguarda l’organizzazione del corso di scrittura creativa, abbiamo stabilito di effettuare una lezione per ogni settimana, per circa quattro mesi complessivamente, dal 13 aprile 2020 fino al 20 luglio 2020, per 15 lezioni complessive e circa una dozzina di esercitazioni.

Prevediamo un numero chiuso di massimo 40 corsisti, per cui chiediamo di aderire tempestivamente a tutti coloro che fossero interessati, e comunque di inviare l’adesione entro e non oltre il 12 aprile 2020 (salvo proroghe).

COME PARTECIPARE

La richiesta di adesione, completa dei propri dati anagrafici e della propria E-mail, va inviata insieme all’importo di € 75,00 (settantacinque/00) (si tratta del costo complessivo per l’intero Corso) mediante bonifico bancario intestato al Presidente Ubaldo Giacomucci – IBAN IT49J0760115400001018871911 (Poste Italiane – filiale di Pescara) oppure con postagiro sul c.c.p. 01018871911 sempre intestato a Ubaldo Giacomucci. Segnaliamo che si tratta di un costo estremamente contenuto per un corso così ampio e significativo!

Per chiedere ulteriori informazioni si può inviare una email a edizionitracce@gmail.com ed eventualmente chiedere il numero di telefono del docente.