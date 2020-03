Arcangelo William Salomone affermato professore a scrittore in Pennsylvania

GUARDIAGRELLE – Arcangelo William Salomone nacque a Guardiagrele (CH) in Via Murene, il 18 agosto 1915, da Michele (ventottenne “calzolaio” figlio di Arcangelo e Teofilia Dell’Osa) e da Italia Scioli (venticinquenne “donna di casa” figlia di Aquilino e Clementina Scioli). L’atto di nascita fu certificato dinanzi all’Assessore Vincenzo Di Pretoro. I suoi genitori si erano sposati a Gurdiagrele il 9 febbraio del 1914. Il padre emigrò alla ricerca del “sogno americano” nel 1920 e giunse ad “Ellis Island” a bordo del piroscafo “Luisiana”.

Sette anni dopo Arcangelo, con il resto della famiglia, raggiunse il padre negli Stati Uniti. Si diplomò, nel 1934, alla “West Philadelphia Catholic High School” e conseguì, nel 1938, la laurea alla “La Salle University”. Conseguì vari master alla “University of Pennsylvania”. Divenne un affermato professore ed apprezzato autore. Insegnò al “ Haverford College” (insegnò “European History”), alla “University of Pennsylvania” e per quindici anni alla “New York University”.

Collaborò anche con la “Temple University”. La sua funzione principale fu quella di preservare le usanze e la lingua italiana negli Stati Uniti e di promuovere l’azione politica e programmi sociali che si rivelarono vantaggiosi per la comunità italo-americana. Scrisse, tra l’altro, due libri di grande successo: “Italy in the Giolittian Era: Italian Democracy in the Making, 1900-1914” e “Italy from the Risogimento to Fascism”. Durante la sua prestigiosa carriera ricevette vari “Award”. Ricevette dall’Italia il riconoscimento “dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Sposò Lina Palmerio che gli diede una figlia: Ilia. Arcangelo William Salomone morì il 24 gennaio del 1989.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”