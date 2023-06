Corso di primo soccorso a la Valtrigno di Chieti: consegnati attestati

CHIETI – La Protezione Civile Valtrigno di Chieti ha organizzato il corso teorico-pratico gratuito di primo soccorso per aspiranti volontari, presso la sede operativa in Via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo, rimarcando così che la struttura è anche ambiente di formazione e di sensibilizzazione alla cittadinanza, con un occhio attento alle future generazioni.

Il corso, diretto dalla Dott.ssa Marianna Candido, è stato condotto da personale medico qualificato e ha visto la partecipazione attiva di tanti giovani che hanno ricevuto l’attestato di partecipazione dopo l’esame finale. Il percorso formativo è riuscito nell’intento di promuovere la consapevolezza sulla sicurezza e di fornire strumenti pratici per rispondere alle situazioni di emergenza nella nostra comunità.

“I partecipanti – afferma Marco Rosati, responsabile della Valtrigno di Chieti – sono stati fonte di ispirazione con la loro volontà di imparare e di acquisire competenze fondamentali per affrontare situazioni di emergenza. L’impegno che hanno dimostrato durante le sessioni di formazione è stato ammirevole e ha contribuito a creare un ambiente di apprendimento positivo e coinvolgente. Le abilità che sono state acquisite – continua Rosati – saranno preziose per tutta la vita e potranno fare la differenza nelle situazioni di emergenza.”