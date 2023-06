Corso di formazione per i giornalisti a Francavilla al Mare il 24 giugno

FRANCAVILLA AL MARE – All’indomani della presentazione della cinquina finalista del Premio Strega 2023, il Festival di SquiLibri, seconda edizione, con Direzione artistica dello scrittore abruzzese Peppe Millanta, ospiterà il corso di formazione per giornalisti dal titolo “La promozione della lettura e della cultura attraverso i media nell’era digitale”, organizzato dall’OdG Abruzzo, il corso si terrà sabato 24 giugno dalle ore 11.00 alle 17.00 con pausa, presso l’Auditorium Palazzo Sirena, Lungomare John Fitzgerald Kennedy 66023, Francavilla al Mare (Ch).

Si tratta di una novità assoluta per il Festival di Francavilla al Mare (23-25 giugno) possibile grazie al Comune con il sindaco Luisa Russo e l’Assessore alla Cultura Cristina Rapino con la Scuola Macondo di Pescara: è un corso di aggiornamento professionale (per giornalisti iscritti all’Ordine) di 4 crediti deontologici, in presenza per il triennio 2023/25. Saranno due moduli, e due sessioni da due ore e ci si potrà iscrivere fino al 23/06/2023 direttamente sulla piattaforma dell’Odg, area formazione.

Il libro nelle sue diverse declinazioni, resta una vera ricchezza culturale, una grande forma di aggregazione sociale, evidente anche durante la recente emergenza sanitaria, oltre che una forma di interazione in grado di sviluppare capacità cognitive ed emozionali, ma come cambia la promozione della lettura nell’era digitale? I vantaggi del libro digitale, per esempio, sono molti: un lettore digitale può portare con sé più volumi allo stesso tempo ma qual è poi la percezione di quanto viene letto? Tablet, e- book, e social in generale impoveriscono l’esperienza empatica pur offrendo molte funzionalità?

Allo stesso modo anche il modo di diffondere la cultura cambia poiché quella digitale, diffusa e utilizzata attraverso il web, è un insieme di conoscenze e competenze sviluppate grazie anche e soprattutto alle nuove tecnologie, senza le quali talvolta sarebbe molto complesso avere contatti.

Con l’utilizzo di nuovi strumenti digitali nasce una nuova tipologia di cultura, basata su un approccio diverso e sempre connesso alle informazioni e alle persone e proprio all’interno del corso le diverse esperienze di professionisti mostrano un quadro completo del come promuovere il piacere della lettura e la bellezza della cultura in un mondo, quello della comunicazione, sempre in divenire.

Interverranno: Stefano Pallotta, Presidente OdG Abruzzo; Oscar Buonamano, Consigliere nazionale OdG; Simone Gambacorta, Vice presidente OdG Abruzzo; Andrea Lombardinilo, Consigliere OdG Abruzzo.

Inoltre le giornaliste Francesca Di Giuseppe, scrittrice e speaker radiofonico; Cristina Squartecchia e Rosa Anna Buonomo, esperte nel campo della cultura e dello spettacolo e la giornalista Alessandra Renzetti.

Per info sul corso 366.3545040.

Per info sul Festival 370.3525381, mail squilibrifestival@gmail.com, o squilibrifestival.it.

Per seguire le pagine social @squilibrifestival.