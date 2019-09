Corsi di formazione 2019 – 2020 a Giulianova, ecco quali

GIULIANOVA – L’Associazione di Promozione Sociale: “Informazione Centro Studi Internazionale”, con il patrocinio e la collaborazione di diversi comuni nel territorio abruzzese promuove la cultura e l’attività didattica sul territorio tramite l’organizzazione di corsi formazione, suddivisi per tematica e per livello di conoscenza, che dai primi di ottobre 2019 saranno fruibili a tutti i cittadini, residenti e non.

Finalità dell’associazione è la ferma volontà di diffondere e promuovere la conoscenza in tutte le sue sfaccettature, cercando di perseguire l’ideale di un mondo unito. Il Centro Studi Internazionale dal 2004 ha formato più di 1500 persone, di età varia, offrendo loro qualifiche professionali e tecniche immediatamente spendibili sul mercato del lavoro, che creano Opportunità di Lavoro concrete.

Ad impreziosire l’opera dell’associazione anche diverse attività collaterali di crescita e sviluppo personale come viaggi ed escursioni, possibili grazie alla collaborazione fattiva sul territorio di agenzie di viaggio e tour operators.

Il Centro Studi Internazionale offre la possibilità di seguire lezioni di Inglese, Tedesco, Francese e Spagnolo con uno staff di insegnanti madrelingua e con esperienza, oltre che: Corsi di contabilità, Corsi pratici di pc, ECDL, siti web, solfeggio e/o canto, taglio e cucito, carrelli elevatori e/o PLE.

L’associazione opera nell’ambito del sociale e della cultura e lavora con il patrocinio di numerosi Comuni del territorio, tra i quali i comuni di Giulianova, Roseto, Pineto, Silvi, Città Sant’Angelo, Collecorvino, Chieti e San Vito Chietino.

La presentazione dei corsi a Giulianova si svolgerà martedì 24 settembre alle ore 19:00 presso la sala Buozzi, in Piazza Buozzi dove verranno definiti con i presenti la data d’inizio dei corsi ed il giorno di lezione a seconda della materia scelta.

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito www.informazionecsi.com o chiedere chiarimenti tramite

l’ e-mail info@informazionecsi.com

Infoline : 329. 1645039 \ 340.4026497

Pagina Facebook: informazionecsi