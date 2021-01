Importante riconoscimento per l’attore Corrado Oddi: ecco quale

L’attore marsicano si é aggiudicato il Premio Internazionale Vincenzo Crocitti 2020 per la professionalità e la sensibilità dimostrate

AVEZZANO – “Ci pregiamo confermare che l’autore del PREMIO e i membri del Comitato Direttivo, apprezzando la Sua attività artistica, sono molto contenti di poterLe attribuire il “VINCE” 2020” VIII edizione“. Questa la lettera ricevuta dall’attore Corrado Oddi dal Comitato direttivo e dall’autore Francesco Fiumarella in merito al “Vince 2020” Attore in Carriera.

Premio istituito nel 2013 in memoria del celebre attore scomparso nel 2010, questo premio ha l’obiettivo di valorizzare in modo meritocratico i giovani artisti del mondo dello spettacolo, cinema, tv, teatro, radio, sport, web, e più in generale premiare e promuovere la cultura e l’arte Oltre alle nuove leve viene assegnato ad artisti e professionisti “in carriera”, che si distinguono nel panorama nazionale ed internazionale con la loro professionalità, arte e doti di sensibilità umana. Questa la dichiarazione di Oddi: “Non mi sento affatto migliore o superiore agli altri in questo momento. Mi sento solo felice con me stesso e con tutti coloro che mi sono attorno. Lo studio, il sacrificio, la tenacia, la testardaggine, le mie umili origini; tutti coloro che mi hanno accompagnato nel viaggio fino ad ora hanno contribuito a raggiunger questo traguardo: che per me è un nuovo punto di partenza.” Grazie al Comitato Direttivo del Premio Internazionale Vincenzo Crocitti (sez. Attore in Carriera 2020) e a Francesco Fiumarella che ne è l’autore. Vincenzo Crocitti attore dalle qualità straordinarie e dalle doti umane uniche: Grazie”.

Il premio istituito nel 2013 in memoria del celebre attore scomparso nel 2010, ha «l’obiettivo di valorizzare in modo meritocratico i giovani artisti del mondo dello spettacolo, cinema, tv, teatro, radio, sport, web, e più in generale premiare e promuovere la cultura e l’arte Oltre alle nuove leve viene assegnato ad artisti e professionisti “in carriera”, che si distinguono nel panorama nazionale ed internazionale con la loro professionalità, arte e doti di sensibilità umana». Doti che la Commissione del premio “Vince 2020” ha riscontrato nell’attore Corrado Oddi.