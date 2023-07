Corrado Oddi e Giuseppe Gambi incantano Collodi al “Galà per Pinocchio”

L’evento clou delle celebrazioni per i 140 anni dalla prima pubblicazione de “Le avventure di Pinocchio” si é svolto a Collodi il 7 luglio

COLLODI (PT) – Serata piena di magia e atmosfera ieri al Giardino Garzoni di Collodi per l’evento per l’evento-clou delle celebrazioni per i 140 anni dalla prima pubblicazione de “Le avventure di Pinocchio”. Parole e note hanno accompagnato il pubblico in un viaggio nelle emozioni e nei sogni sotto le stelle. A presentare il “Galà per Pinocchio” é stato l’attore Corrado Oddi, noto soprattutto per aver interpretato il ruolo del Giudice Giovanni Falcone nel docufilm Rai dedicato al magistrato antimafia e attualmente in onda, nelle vesti del maggiordomo, tutti i martedì sera in prima serata su Tv8 al fianco di Caterina Balivo nel dating show “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?” .

Corrado Oddi, che nel 2019 ha ottenuto dalla Fondazione Collodi ha ottenuto il riconoscimento di “Amico di Pinocchio “e che è anche la voce recitante dello spettacolo itinerante “Pinocchio e la sua favola” con la Fanfara dei Carabinieri di Firenze, ha introdotto sul palco Giuseppe Gambi. Il “tenore pop” talento emergente della musica italiana ha proposto alcuni tra i brani e le melodie italiane più famose al mondo: “Nel blu dipinto di blu, Nuovo cinema Paradiso, Il mondo, I migliori anni della nostra vita, O sole mio per citarne qualcuno. Diplomato in canto presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, Gambi, ha già vinto numerosi premi nazionali e internazionali, tra i quali il primo premio come tenore al “Concorso Nazionale Campi Flegrei”, il “Premio Eur Mediterraneo” a Roma e quello “La Città di Partenope” a Napoli. Si è esibito in località famose quali Capri, Ischia, Venice, Taormina, Sanremo and Costa Smeralda in Sardinia e all’estero in Bulgaria, Slovacchia, Olanda, Polonia, Francia, principato di Monaco, a San Pietroburgo, Londra, New York e Buenos Aires. Gambi, inoltre, vanta partecipazioni a programmi Rai e Mediaset.

Nell’intervallo del concerto Oddi ha premiato i vincitori del 140° anniversario di Pinocchio. Con lui suo palco il Presidente della Fondazione Collodi, il Dott. Pier Francesco Bernacchi, da oltre trent’anni impegnato per Pinocchio e Carlo Collodi in tutto il mondo e per la valorizzazione di Collodi.

Nel pomeriggio Corrado Oddi aveva presentato e coordinato un importante incontro su quella favola unica, intramontabile e più tradotta al mondo che è Pinocchio, “tagliato il nastro” della mostra “Pinocchio sono io!” di Silvano “Nano” Campeggi, e intervistato Rossano B. Maniscalchi, regista di “To the point- Pinocchio”, di cui è stato proposto un teaser.