NOCCIANO – L’attività di ricerca che da sempre contraddistingue la didattica del Liceo Artistico Misticoni-Bellisario di Pescara, affonda le sue radici nel mondo contemporaneo dell’arte e della cultura del nostro territorio, anche quest’anno, la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Raffaella Cocco, ha confermato la volontà di proseguire tale ricerca attraverso il Dipartimento delle Arti Figurative del Mibe, protagonista di un percorso formativo rivolto agli alunni del triennio del Liceo Artistico, intitolato “Propedeutica dell’arte contemporanea”, a cura delle insegnanti Rosa Luigia Maggiore e Silvia Pennese, in collaborazione con lo storico dell’arte Prof.re Ivan D’Alberto e l’ass.ne “Cappa”.

Un modo dinamico per mettere in contatto gli studenti delle discipline artistiche del Mibe col mondo dell’arte, con operatori culturali, restauratori, esperti di economia dell’arte, curatori e artisti, quali: Ivana Volpe, Mandra Stella Cerrone, Luciano Sozio, Paola Capata, Roberto Sala, Lucia Arbace, Michele Montanari, Tommaso Evangelista e Matteo Fato.

Questo percorso ha voluto contribuire a rendere tangibile un mestiere, quello dell’artista, che è ancora troppo spesso avvolto da un alone romantico che ne oscura il forte legame con la realtà. Alcuni alunni degli indirizzi di Arti Figurative e Audioviso Multimediale: C. Aquilini, A. Bezhovets, F. Cardi, A.G. Cera, A. Di Naccio, A. Di Remigio, M. Laudato, M. Tucci, J. Yu Xing Ling, C. Continenza e T. Sallese hanno realizzato alcuni elaborati, che saranno messi a disposizione del pubblico all’interno dell’evento “Corpo.doc”, a cura di Ivan D’Alberto realizzato dall’ass.ne “Cappa”, che inizierà il 22 maggio alle ore 17:00 e proseguirà il 23 maggio fino al 13 giugno presso il “Museo delle Arti Castello di Nocciano”.

L’evento “Corpo.doc” ospiterà artisti e performer nazionali ed internazionali. A conclusione di questo a.s. 2020-2021 il Dipartimento di Arti Figurative coglie l’occasione per rendere la scuola partecipe di tale evento e renderla promotrice della performance “El Ultimo Aplauso”, dell’artista Regina Jose’ Galindo che avverrà il 13 giugno presso il cimitero di Nocciano e che avrà come tema l’omaggio a tutte le vittime del Covid.