Coronavirus, Sulmona: come ottenere i buoni spesa

Le famiglie in difficoltà potranno presentare le domande entro il prossimo 17 dicembre, avvalendosi di un’apposita piattaforma online

SULMONA – E’ stato pubblicato sul sito web del Comune di Sulmona il secondo bando per ottenere i buoni spesa destinati alle famiglie in difficoltà durante la pandemia.

A partire da oggi sarà possibile presentare le domande entro il prossimo 17 dicembre, avvalendosi di un’apposita piattaforma online che risponde al seguente link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php

e che prevede una finestra successiva su cui cliccare denominata “Fai domanda”.

“Si tratta di una nuova formula di accesso che rappresenta la novità nella modalità di presentazione dell’istanza in questa seconda tornata dei buoni alimentari, il cui scopo è quello di non creare assembramenti, nel rispetto delle misure anticovid, e di evitare le frodi correlate ai buoni spesa cartacei, a tutela degli aventi diritto ai buoni”, afferma il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali e alle Attività Produttive Marina Bianco, che spiega: “Abbiamo previsto anche un servizio di tutoraggio video finalizzato ad agevolare l’utente nella compilazione delle domande (https://www.youtube.com/watch?v=UDXUbHnRCKo&feature=youtu.be) e, in caso di difficoltà, abbiamo messo a disposizione della cittadinanza quattro numeri telefonici (0864576311 – 0864576312 – 0864576314 – 0864576317) ai quali risponderà un operatore dell’Ufficio Servizi Sociali per l’assistenza, che, garantita per tutta la durata della pubblicazione del bando sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30, il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17.15 e il sabato dalle 9 alle ore 13.

Abbiamo voluto agevolare quanto più possibile il cittadino, dato che saranno accolte solamente le domande che perverranno tramite la piattaforma, fondamentale anche per consentire il monitoraggio delle graduatorie, che potranno essere stilate molto rapidamente, per farsì che le famiglie aventi diritto otterranno i buoni già prima di Natale.

I beneficiari riceveranno un PIN via e-mail e qualora l’utente non fosse munito di indirizzo telematico, potrà contattare gli uffici. Per poter spendere i buoni spesa sarà necessario presentare la tessera sanitaria e il codice pin (che funzionerà come una sorta di bancomat), recandosi negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa rispondendo all’avviso pubblico che è stato contemporaneamente pubblicato oggi sul sito web del Comune, dove sarà reso pubblico l’elenco finale.Abbiamo operato” conclude il vicesindaco “in linea con tanti Comuni abruzzesi che hanno adottato tipologie di richieste analoghe a quelle del Comune di Sulmona”.

LINK PER BUONI SPESA :

http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=18&oggetto=564

LINK PER ESERCIZI COMMERCIALI:http://www.comune.sulmona.aq.it/index.php?id=18&oggetto=565