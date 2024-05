“Ruote nella storia”, rievocazione storica a Teramo: info e divieti

Sabato 25 maggio la manifestazione con la rievocazione storica del “Circuito del Castello”: tutte le modifiche al traffico e alla sosta

TERAMO – Sabato 25 maggio 2024, in concomitanza con le celebrazioni del centenario dell’Automobile Club Teramo 1924-2024, si svolgerà la manifestazione “Ruote nella storia”, con la rievocazione storica del “Circuito del Castello.

La manifestazione prenderà il via alle 15:30, con il raduno davanti alla sede dell’Aci Teramo e, dopo le iscrizioni e le verifiche, proseguirà con il Gran Premio Vetturette a pedali a cura della “Scuderia del Castello”. La seconda parte della manifestazione si svolgerà a partire dalle 18, con la rievocazione storica del circuito.

Ad essere interessate dal circuito, che sarà ripetuto per cinque volte, saranno: Viale Mazzini, a partire da Piazza Garibaldi – Via Riccitelli con deviazione su Viale Crucioli – Via Paolucci – Via Paladini – viale Mazzini – Rotonda Monumento di Viale Mazzini – Viale Mazzini in direzione piazza Garibaldi.

Per consentire lo svolgimento dell’evento e garantire tutte le misure di sicurezza, si renderanno necessarie le seguenti modifiche al traffico e alla sosta:

dalle 15:30 alle 17:00 sarà interdetto il traffico in corso Cerulli e corso De Michetti, dove sarà vietata anche la sosta (quest’ultima a partire dalle 14:00), mentre nelle strade interessate dal passaggio delle autovetture il divieto di transito e di sosta si protrarrà fino alle 20:00 (il divieto di sosta scatterà su tutte le strade a partire dalle 14:00);

essendo interdette le due arterie principali per via delle manifestazione, l’accesso alla statale 80 da parte degli automobilisti, sarà garantito deviando il traffico su via Del Castello e via IV Novembre;

viale Crucioli sarà interdetta a partire da via Cadorna, per consentire la viabilità alla parte sud della città, e sarà percorribile ai residenti fino all’altezza della pasticceria Piero;

su via Tom Di Paolantonio, sarà istituita la deviazione obbligatoria verso piazza Dante, dalla quale percorrendo via Carducci sarà possibile raggiungere piazza Garibaldi.

Dalle 17:00 alle 19:30 sarà inoltre soppressa la fermata del trasporto pubblico locale di Viale Mazzini, con variazioni ai percorsi delle diverse linee.

L’ordinanza, con tutte le informazioni, è pubblicata sull’albo pretorio dell’ente.