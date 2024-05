164° compleanno di Roseto degli Abruzzi: omaggio alle attività storiche

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Roseto degli Abruzzi è pronta a celebrare il suo 164° compleanno. Anche quest’anno, infatti, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rendere omaggio a coloro che hanno contribuito alla storia e all’identità del territorio con il loro impegno quotidiano. Donne e uomini che, per decenni, hanno aperto le loro attività commerciali, diventando veri e propri simboli per l’intera comunità. Queste attività storiche hanno arricchito la città, creando un legame indissolubile con la cultura e l’identità locale.

Per festeggiare il compleanno della città (nata ufficialmente il 22 maggio 1860), sabato 25 maggio, a partire dalle ore 18:00, presso il giardino della Villa Comunale, si svolgerà la cerimonia “Onore al Merito”. Nel corso dell’evento, presentato da Francesca Martinelli e Mario Giunco, verranno consegnati riconoscimenti alle attività commerciali storiche di Roseto degli Abruzzi. La serata sarà allietata dall’esibizione della cantante Miriana Marlene Angelini.

Ad essere consegnate ai premiati saranno le opere musive del Maestro Bruno Zenobio, create appositamente per questa occasione. Opere che andranno ad arricchire gli esterni delle attività storiche, per rimarcare il loro legame con la Città e con la sua storia.

La premiazione, ideata per la prima volta lo scorso anno dall’Amministrazione Comunale, sta diventando un appuntamento fisso durante le celebrazioni per la nascita di Roseto, con nuovi riconoscimenti consegnati ogni anno alle tante attività storiche che caratterizzano il tessuto commerciale di Roseto.

“Quella di sabato sarà una giornata di festa in cui ci uniremo per tessere i fili della nostra storia e per celebrare le radici profonde che nutrono il presente e ispirano il futuro di Roseto degli Abruzzi – affermano il Sindaco Mario Nugnes, la Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti e l’Assessore al Commercio Annalisa D’Elpidio – Con orgoglio e riconoscenza, rendiamo omaggio a quelle attività storiche che non sono solo punti di riferimento commerciali, ma custodi viventi della nostra eredità collettiva. La loro resilienza e dedizione rappresentano il vero spirito di Roseto, un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano per creare una comunità dinamica. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questo evento speciale, per celebrare insieme il nostro passato, il nostro presente e il nostro futuro”.