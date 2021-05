Coronavirus, giornata di screening a Celano: ecco i dati

Nei due giorni di screening sono stati processati 1301 tamponi e di é registrato un solo caso di positività

CELANO – L’Amministrazione Comunale di Celano ha reso noti i dati sui tamponi effettuati oggi, giovedì 20 maggio: su 634 tamponi totali nessuna persona é risultata positiva mentre su 1302 tamponi processati nei due giorni si é registrato un caso di positività.

La persona risultata positiva al tampone antigenico dovrà ora effettuare il tampone molecolare seguendo la procedura della ASL locale.

L’Amministrazione ringrazia i Medici di base, gli Infermieri, gli OSS, i tecnici di laboratorio, i consiglieri comunali, la Protezione Civile e la Misericordia di Celano per il contributo volontario, la disponibilità e l’impegno dimostrati in questi giorni. Ringrazia inoltre la Polizia Locale, i Vigilantes e l’ufficio manutenzione del Comune per il lavoro svolto in maniera scrupolosa.

Celano resta l’unico Comune abruzzese in zona rossa.