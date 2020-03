Coronavirus, il Rotary di Lanciano scende in campo per il Renzetti

L’impegno del Rotary di Lanciano é quello di completare una postazione di Terapia intensiva con letto dedicato e ventilatore polmonare

LANCIANO – Un monitor multiparametrico per la Rianimazione dell’ospedale di Lanciano già acquistato e finanziato con fondi propri per 14 mila euro. E una una raccolta fondi avviata per un progetto ancora più ambizioso: completare una postazione di Terapia intensiva con letto dedicato e ventilatore polmonare. Questo l’impegno del Rotary Club di Lanciano, presieduto da Alberto D’Alessandro, per essere di supporto al “Renzetti” in un momento assai faticoso per la Sanità pubblica, alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Il monitor sarà consegnato fra qualche giorno, mentre la seconda parte del progetto richiede un investimento più consistente per raggiungere la somma di 38 mila euro. A tal fine è stata avviata una raccolta con un’azione di crowdfunding, un sistema che attraverso i social network e internet offre l’opportunità di mettere insieme fondi finalizzati a un preciso obiettivo. É stata utilizzata la piattaforma Gofundme, sulla quale è stata lanciata la campagna “Il Rotary Lanciano per l’ospedale”.

Per partecipare:

Dona con carta di credito su https://www.gofundme.com/f/il-rotary-lanciano-per-l039ospedale

Oppure con bonifico IBAN IT33N0538777750000002229568 presso BPER Banca Intestato a Rotary Club Lanciano

Causale “Raccolta fondi terapia intensiva ospedale di Lanciano”