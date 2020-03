Coronavirus, conto corrente dedicato agli Ospedali della Provincia di Chieti

Tutte le donazioni saranno impiegate per l’acquisto di attrezzature e attivazione di nuovi posti letto di Terapia intensiva

CHIETI – É stata accolta la sollecitazione di tanti, cittadini e imprese, che hanno chiesto di dare una mano alla Asl in un momento così difficile, attraverso un contributo economico. Da oggi è attivo un conto corrente dedicato all’emergenza Coronavirus dall’Azienda sanitaria locale Lanciano Vasto Chieti, sul quale potranno arrivare le donazioni da parte di quanti hanno espresso il desiderio di essere d’aiuto con un gesto concreto. In questi giorni sono davvero numerose le richieste espresse dal territorio di voler supportare a livello locale la sanità pubblica, che fa fronte a un impegno organizzativo ed economico di incredibile portata e che, pertanto, non può che accogliere con profonda gratitudine gesti di tale sensibilità. Tutte le donazioni saranno impiegate per l’acquisto di attrezzature e attivazione di nuovi posti letto di Terapia intensiva, necessari per assistere i malati più critici.

Le erogazioni liberali in denaro a enti o istituzioni pubbliche sono deducibili ai sensi della normativa vigente.

Queste le coordinate:

Conto corrente (in alternativa DR): 0813 – 003200361

presso la filiale 15500 – FIliale di Chieti

della Banca 05387 – BPER BANCA S.P.A.

IBAN

IT49L0538715500000003200361

BIC (Codice swift)

BPMOIT22XXX