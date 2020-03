Coronavirus Montesilvano, positivo il tampone di un uomo

Lo ha riferito il primo cittadino, Ottavio De Martinis che invita al rispetto di quanto prescritto dal governo e invita a non diffondere messaggi fuorvianti

MONTESILVANO – “Nella tarda serata di ieri mi è stato purtroppo comunicato che dall’esito di tamponi fatti, un uomo di Montesilvano è risultato positivo al COVID-19 . Non mi hanno specificato le generalità, alle quali, nella giornata di oggi, provvederò a risalire. Invito tutti a non diffondere messaggi inopportuni e fuorvianti come accaduto nella giornata di ieri ma, ancora una volta, a rispettare quanto prescritto dal governo, restando, fatto salvo impegni lavorativi e familiari improcrastinabili, a casa. Grazie a tutti per quanto, sono certo, responsabilmente farete”. Lo ha riferito il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis sulla sua pagina Facebook.

Per info al Centro Operativo Comunale, fornitura farmaci e spesa anziani e disabili è a disposizione il numero 0854481216