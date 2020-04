Coronavirus, L’Aquila: le priorità dell’Ospedale San Salvatore

Il Primario della Rianimazione ha detto che finora la priorità é stata quella di reperire ventilatori e respiratori, ora serve personale formato

L’AQUILA – Il primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale ‘San Salvatore’ dell’Aquila, professor Franco Marinangeli, ha dichiarato che il problema dei ventilatori e dei respiratori si sta risolvendo. Ora la priorità é formare medici e infermieri per la terapia intensiva e per reparti Covid perché ritiene che sia la carenza di personale a non permettere di aprire nuovi posti e di affrontare al meglio il futuro.

Secondo Marinangeli é questo il grande tema che si dovrà affrontare. Gli investimenti dovranno essere strategici per evitare di ritrovarsi un giorno in un’emergenza peggiore.