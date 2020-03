Coronavirus: a L’Aquila consegna farmaci a domicilio agli anziani

Dall’11 marzo il servizio rivolto ultrasettantacinquenni che vivono soli e ultrassessantacinquenni con nucleo monofamiliare e con patologia

L’AQUILA – L’Azienda farmaceutica municipalizzata (Afm), società partecipata dal Comune dell’Aquila, consegnerà i farmaci a domicilio a particolari categorie di anziani. Lo ha stabilito la giunta comunale, approvando una delibera con la quale viene disposto che la consegna avverrà nelle case degli ultrasettantacinquenni con nucleo monofamiliare (cioè, che vivono da soli) e ultrassessantacinquenni con nucleo monofamiliare e con una specifica patologia.

“Gli anziani sono le persone più a rischio in caso di contagio – ha spiegato il sindaco Pierluigi Biondi – e, come raccomandato a tutti i livelli, non devono muoversi da casa in questo delicato momento. Tanto più adesso, con l’estensione della zona protetta in tutta Italia. Al di là di quanto previsto dai provvedimenti nazionali, abbiamo a cuore la salute di tutti i cittadini, in particolare di quelli più fragili, come gli anziani. Per questa ragione, anche in considerazione del fatto che le disposizioni nazionali prescrivono ai Comuni di assistere la popolazione, la giunta comunale ha fornito uno specifico indirizzo all’Afm per attivare questo servizio di consegna a domicilio dei farmaci”.

Il servizio sarà operativo da mercoledì 11 marzo e durerà per tutto il periodo legato all’emergenza della diffusione del covid-19. Per richiedere i medicinali, gli interessati potranno contattare il numero 0862.1822777, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. L’amministratore di Afm, Alessandra Santangelo, ha precisato che la consegna sarà effettuata dal personale volontario della Croce Rossa Italiana il lunedì, mercoledì e venerdì, nell’arco dell’intera giornata. “Ringrazio l’amministratore unico dell’Afm, Santangelo, il presidente provinciale, Marco Antonucci, e il comitato dell’Aquila della Croce Rossa che impiegherà i suoi preparatissimi volontari – ha osservato Biondi – per la disponibilità offerta”.

Sul sito ufficiale del Comune, all'indirizzo https://www.comune.laquila.it/pagina1928_coronvirus-covid-19.html e sulla app di protezione civile "Comunicare per proteggere" si trovano informazioni relative alla situazione in corso nonché la campagna di informazione #vincilvirus promossa dall'ente.