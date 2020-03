Coronavirus, lanciata una raccolta fondi per l’Ospedale di Vasto

Le donazioni saranno utili per acquistare respiratori, mascherine e tutto il materiale necessario all’ospedale di Vasto per l’emergenza

VASTO (CH) – Il Sindaco di Vasto, Francesco Menna ha lanciato una raccolta fondi per l’ospedale di Vasto e informato tutti i cittadini, società e quanti vorranno contribuire a contrastare il contagio del Coronavirus .

“Ho già avvisato la Asl Lanciano-Vasto – Chieti di questa iniziativa – si legge in una nota pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Vasto – e presto ci sarà fornito il codice IBAN su cui effettuare le donazioni utili ad acquistare respiratori, mascherine e tutto il materiale necessario all’ospedale di Vasto per contrastare l’emergenza. Ringrazio ancora una volta i cittadini che si sono già impegnati in favore della Città. Nelle emergenze e nelle situazioni di difficoltà registriamo grandi gesti di umanità. Un grazie sentito e di cuore a tutti”.