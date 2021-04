Coronavirus Giulianova, dati contagi dal 12 al 18 aprile 2021

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova diffonde i nuovi dati sui cittadini giuliesi positivi al Covid-19, contenuti nelle ultime comunicazioni fornite dal Siesp della Asl di Teramo.

Dal 12 all’18 aprile si registrano in città:

– 58 nuovi contagi

– 40 nuovi guariti (totale guariti 1149)

– 3 nuovi deceduti

– Totale attualmente positivi 146 (di cui 14 ricoverati in ospedale)

– Totale deceduti seconda ondata 39

– Totale contagiati nella seconda ondata 1334

Presente il grafico relativo all’andamento dei contagi.

L’elenco fornito dalla Asl è in continuo aggiornamento, sia per quanto riguarda eventuali contagi sia per il numero di guariti.