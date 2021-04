Interventi di manutenzione su strade, strutture e piazze a Giulianova

Il sindaco: “questa mattina sono partiti anche i lavori di riqualificazione di piazza Del Mare che, insieme a quelli che stanno interessando piazza Dalmazia, regaleranno un nuovo volto al centro cittadino”

GIULIANOVA – In questi giorni, la città di Giulianova, ha visto concludersi ed iniziare una serie di interventi di manutenzione straordinaria su strade, strutture e piazze. Ultimati i lavori di realizzazione della rotatoria di un tratto di via per Mosciano, la strada di prosecuzione di via Migliori che conduce alla frazione di Case di Trento, che fungerà da dissuasore e rallentatore per tutti i mezzi che, da sempre in quel punto, procedono a velocità elevata, rappresentando un pericolo per la pubblica incolumità.

Nell’ambito delle iniziative di riqualificazione urbana, sono state installate le nuove insegne luminose di benvenuto in città, al Bivio Bellocchio e sulla salita di via Piave che, dal Lido, conduce al centro storico cittadino.

In accordo con la Asl di Teramo, inoltre, si è proceduto a collocare i nuovi pannelli all’entrata dei padiglioni est ed ovest dell’ospedale civile “Maria SS Dello Splendore” e del laboratorio analisi.

“Ringraziamo la Asl di Teramo che ha dato seguito alle promesse dando il via ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria, che stanno riguardando la parte esterna del nostro ospedale – dichiara il sindaco Jwan Costantini – questa mattina sono partiti anche i lavori di riqualificazione di piazza Del Mare che, insieme a quelli che stanno interessando piazza Dalmazia, regaleranno un nuovo volto al centro cittadino”.