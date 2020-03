Coronavirus, Comune Pescara e Ambiente Spa adottano ulteriori provvedimenti

PESCARA – Al termine di una nuova riunione con i responsabili della Sicurezza, per la riorganizzazione dei servizi causata dall’emergenza coronavirus,l’amministrazione comunale di Pescara e Ambiente Spa hanno assunto oggi altri provvedimenti che entreranno in vigore a partire da sabato 14 marzo. Sono sospese le prenotazioni del ritiro dei rifiuti ingombranti, saranno quattro le squadre fisse addette allo spazzamento costante dei cinque quartieri della città,sono stati disposti lo smart working per i dipendenti degli uffici tecnici e amministrativi e le ferie per una parte del personale.

L’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando il nuovo provvedimento assunto,ha spiegato:

“Dobbiamo considerare il settore in un continuo work in progress determinato anche dagli altri provvedimenti che vengono mano a mano assunti negli altri settori e servizi. La riunione odierna nasce dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, riducendo al minimo gli spostamenti e le attività lavorative tra la popolazione, con il contemporaneo incremento dei controlli da parte della Polizia municipale e delle Forze dell’Ordine, sta determinando un minore abbandono di rifiuti e una città concretamente meno sporca, effetti verificati già stamane con il crollo delle prenotazioni per il conferimento di rifiuti ingombranti e delle relative segnalazioni. Per tale ragione abbiamo disposto alcune modifiche, innanzitutto proprio nella raccolta degli ingombranti, con la sospensione dell’acquisizione delle richieste di prenotazione per il ritiro dei rifiuti su strada almeno fino al prossimo 3 aprile, l’impiego di un camion dotato di ragno (benna mordente) nel turno notturno per il ritiro di materassi abbandonati, e di una piattina e un ragno nel turno di mattina; l’impiego nel turno pomeridiano di una squadra con ragno e piattina composta da un autista e un operatore, e, in tale servizio, saranno messe in ferie 4 unità lavorative.

Nello spazzamento verranno utilizzate 4 squadre, con 4 autisti e 10 operatori, per lo spazzamento quotidiano del centro, di Portanuova, del rione Rancitelli-San Donato, della zona colli e di Pescara nord; verranno eliminate le squadre dello spazzamento con i divieti di sosta nel turno notturno e la squadra di spazzamento del turno serale. Verrà invece mantenuta solo una squadra di pomeriggio per gli interventi programmati, le segnalazioni e le emergenze, e in tale servizio assegnate le ferie a 10 unità lavorative. Ancora: nel settore Servizi accessori, ferie per 3 operatori, pur continuando a garantire quotidianamente il servizio di disinfestazione antilarvale, a giorni alterni gli interventi di pulizia dei tombini e gli interventi di derattizzazione e le segnalazioni d’urgenza. Negli Uffici Tecnici e Amministrativi – ha continuato l’assessore Del Trecco – sono stati messi in ferie 8 dipendenti, mentre altri 5 lavoreranno in modalità smart working. Nel Servizio Verde abbiamo disposto le ferie di 3 persone al giorno; con la chiusura della ricicleria di via Fiora, già partita, ferie per altre 3 persone e anche per l’addetto al Magazzino. La sospensione di alcuni servizi ci permetteranno di dirottare personale sul servizio di sanificazione delle strade che partirà domani, venerdì 13 marzo, con l’utilizzo di 20 litri di candeggina pura ogni 8mila litri di acqua”.