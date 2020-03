Coronavirus, da oggi chiuso il tribunale di Pescara

Da oggi 9 marzo 2020 saranno ammesse solo lo udienze urgenti. Lo ha deciso il presidente Angelo Maria Bozza con un’ordinanza

PESCARA – Il tribunale di Pescara resta chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus da questa mattina, lunedì 9 marzo 2020. La decisione è stata presa dal presidente Angelo Maria Bozza che ha firmato un’ordinanza che avrà durata fino al 22 marzo 2020.

Sospese dunque tutte le udienze. Pertanto all’interno de Palazzo di Giustizia potranno accedere solo magistrati e il personale dipendente. Lo stesso è presidiato e accesso vietato per le altre persone.

Si potranno svolgere solo udienze urgenti e indifferibili ovvero quelle fanno capo a detenuti e per le convalide degli arresti. Per gli altri casi come per cautelari civili o sfratti la decisione è rimessa al presidente del tribunale o al magistrato assegnatario.