Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 27 gennaio 2021

Notizie del 27 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 415 ricoverati, 42 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 27 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 152 nuovi positivi su 2.745 tamponi analizzati. 17 decessi che hanno portato il totale a 1435. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 29.341. I ricoverati in malattie infettive sono 415, in terapia intensiva 42. Gli attualmente positivi sono 10.047.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 27 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nel primo pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Ieri l’Istituto zooprofilattico ha evidenziato tre casi di positività al covid con variante brasiliana. Positiva una famiglia di Poggio Picenze di ritorno dal Brasile. Un caso tempestivamente individuato e isolato. La famiglia verrà successivamente sottoposta al vaccino Stando a quanto riferiscono gli esperti, la variante brasiliana cambierebbe la forma della proteina spike all’esterno del virus in un modo che potrebbe renderla meno riconoscibile al sistema immunitario rendendo più difficile il compito degli anticorpi. Recenti studi affermano, però, che non renderebbe inefficaci gli attuali vaccini.

E questa é una delle belle notizie in un momento di grande difficoltà della campagna vaccinale, create dal ritardo nelle consegne di Pfizer. L’altra é che L’Agenzia del farmaco Ue (Ema) ha confermato che nella settimana in corso prenderà una decisione sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca.

Potrebbe, invece, essere distribuito in estate il vaccino italiano di ReiThera: se le procedure e i test di sicurezza ed efficacia sul siero dovessero andare buon fine, la fase 2 e la fase 3 dovrebbero concludersi a giugno 2021, prima di ottenere il via libera da parte delle Autorità di Vigilanza.

Nei giorni scorsi il Presidente Marsilio aveva dichiarato che “dobbiamo liberarci di questa servitù e investire sullo sviluppo del vaccino italiano” e che l’ Abruzzo è pronto a fare la sua parte e a sostenere l’Istituto Spallanzani nello sviluppo di ReiThera.

L’Abruzzo è pronto a fare la sua parte: sia economicamente che mettendo a disposizione laboratori, ricercatori, università, centri di ricerca, volontari per la sperimentazione. Per non parlare della presenza nel nostro territorio di una fiorente industria farmaceutica pronta a sostenere lo sforzo produttivo”.