Scafa, in funzione autovelox dal 1° marzo: ecco in che zona

SCAFA – “Il prossimo 1° marzo entrerà in funzione il dispositivo elettronico per la rilevazione della velocità, all’intersezione tra via Castellari e la S.S. 5. L’autovelox, com’è comunemente chiamato, installato al palo d’un semaforo, sarà fisso e bidirezionale, attivo 24 ore su 24, il limite di velocità stabilito è di 50 km/h”. Lo si apprende da una nota del Comune di Scafa che ha considerato necessario adottare tale misura, su sollecitazione delle forze dell’ordine, per garantire la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone, dato che il tratto di strada in questione è all’interno d’un centro abitato e, spesso, gli autoveicoli lo percorrono a velocità elevata.

“L’autovelox sostituisce lo speed scout, il controllo in movimento che viene tecnicamente effettuato con un’automobile. La proposta di installare il dispositivo fisso, in luogo del controllo itinerante, è stata presentata dall’assessore comunale alla Viabilità, Valentino Gigante, quindi approvata dal Sindaco, Maurizio Giancola e la Giunta comunale. Il servizio sarà svolto dalla Polizia municipale, sotto la direzione del Comandante Mario Sanelli”.